Полет российского «Корсара» попал на видео

Испытания ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Корсар» самолетного типа в Ярославской области показали на видео. Соответствующий ролик публикует «Звезда».

Телеканал напоминает, что в настоящее время дрон проходит опытную эксплуатацию в Минобороны России, которое должно определить дальнейшие перспективы изделия.

В марте сообщалось, что серийное производство «Корсаров» задерживается из-за судебных разбирательств между головным разработчиком, конструкторским бюро «Луч», и подрядчиком, инженерным центром «Итлан».

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Беспилотники «Корсар» самолетного и вертолетного типов впервые показаны в апреле 2018 года на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Самолетный «Корсар» построен из композитных материалов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты «Атака», а также многоцелевые реактивные гранаты. Продолжительность полета аппарата составляет до 10 часов, максимальная высота — шесть километров, радиус действия — более 160 километров. Оборудование БПЛА позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные.