Опубликованы фото вышедшей из клиники звезды «Игры престолов»

В сети появились фотографии вышедшего из реабилитационной клиники актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает портал E! Online.

Артист покинул больницу около недели назад и вернулся к своей обычной жизни в Лондоне. Отмечается, что папарацци заметили его в городе, при этом он выглядел «здоровее, чем когда-либо».

По данным источника издания, сейчас Харингтон чувствует себя намного лучше. «Это был позитивный опыт — уйти и перезагрузиться без ежедневно стресса и внешнего влияния», — рассказал собеседник и добавил, что за время пребывания в клинике актер узнал о себе много нового. Источник портала также отметил, что жена артиста Роуз Лесли поддерживала мужа.

Как передает Daily Mail, Харингтон был в рехабе Коннектикуте почти месяц. Пребывание в центре Privé-Swiss стоит 120 тысяч долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что 32-летний актер решил пройти курс лечения из-за стресса, переутомления и алкоголизма, вызванных окончанием съемок «Игры престолов». Врачи прописали ему психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию.

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