Раскрыты причины попадания звезды «Игры престолов» в больницу

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», оказался не готов к своему успеху. Об этом сообщает People.

По информации источника издания, актер решил пройти лечение в элитной клинике Prive-Swiss, чтобы «успокоить своих демонов».

«Роль и особенно тот уровень славы, с которым он столкнулся, играли большое значение для кого-то столь юного и только что окончившего театральную школу. Он относился к этому очень серьезно, но находился в напряжении. Теперь, когда настал перерыв и он попрощался с Джоном Сноу, ему понадобилась помощь, чтобы разобраться и стать самим собой — стать просто Китом», — рассказал источник, близкий к съемочной команде «Игры престолов».

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Он добавил, что артист в течение долгого времени пребывал в стрессовом состоянии, однако сейчас находится на правильном пути. «С надлежащей помощью он останется в хорошем психическом состоянии и сможет понять, что делать дальше», — отметил собеседник People.

В конце мая стало известно, что Харингтон попал в элитную клинику Prive-Swiss, где месяц пребывания стоит 120 тысяч долларов. Он лечится от алкоголизма и стресса, связанного с окончанием «Игры престолов».

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