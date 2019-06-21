Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление кабмина о реализации президентского указа, который ввел специальные экономические меры в отношении Украины. В частности, новое постановление дает отсрочку на запрет ввоза ряда трансформаторов с жидким диэлектриком — им в зависимости от мощности дана отсрочка до 1 октября 2019 года или до 1 января 2020-го. Кроме того, новое постановление касается трансмиссионных валов (отсрочка до 1 июля 2019 года) и некоторых видов трубной продукции (до 1 октября 2021 года).

