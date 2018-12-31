Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций

Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток. Такое предположение высказал украинский политолог Михаил Погребинский в своем Facebook.

По его мнению, в 2019 году украинский экспорт в Россию в общем упадет примерно на 20 процентов, если не будут введены новые ограничительные меры. В совокупности убыток составит один миллиард долларов, написал Погребинский.

Он отметил, что в результате «резко вырастет отрицательное сальдо внешнеторговой деятельности Украины, которое итак растет очень быстро и опасно для экономики страны». Кроме того многие украинские товары не найдут нового сбыта. Из-за этого могут разориться десятки предприятий, а тысячи украинцев — остаться без работы.

Политолог также отметил, что антиукраинские санкции ослабят машиностроительную отрасль страны, так как ряд ограничений распространяется и на выпуск продукции машиностроения. Это, в свою очередь, сделает экономику Украины еще более сырьевой. «Кроме России, наши генераторы никому не нужны», — написал он.

Погребинский заключил, что экономика Украины находится в плохом состоянии, и такие удары, как российские санкции для нее крайне болезненны.

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29 декабря сообщалось, что Россия ограничила импорт украинских товаров. В перечень запрещенных к ввозу попали солодовое пиво, вино, крепкие спиртные напитки, шоколад и кондитерские изделия, икру и рыбу, пшеницу, хлеб и мучное, овощи, фрукты и орехи, фруктовые соки. Меры также распространяются на гальку, гравий и щебень, дробленый камень, моющие средства, древесные плиты, бумага, картон и обои, паровые котлы и различные турбины, компоненты жидкостных насосов. Кроме того, запрет на ввоз действует в отношении некоторых автомобильных узлов, трансформаторов, проводов, кабелей, прицепов и тракторов.

Решение стало ответом на санкции со стороны Украины, введенные ранее в декабре. Москва вводит ограничения в отношении Киева на основании указа президента Владимира Путина.

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