Фанаты поддержали опухшего и гуляющего в грязной одежде актера «Друзей»

Впервые за два года папарацци сфотографировали актера Мэттью Перри в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что внешний вид звезды вызывает беспокойство: 49-летний актер, который долгое время боролся с депрессией, алкогольной и наркотической зависимостью, ходит по улице в грязной одежде, при этом его лицо и руки выглядят опухшими. Журналисты также обратили внимание на то, что у знаменитости отросли длинные неопрятные ногти.
Сам Перри с иронией отнесся к тому, что снимки его прогулки появились в СМИ. В своем Twitter-аккаунте он пообещал, что обязательно сходит на маникюр.
Поклонники поддержали актера в комментариях и порадовались, что он вернулся в социальные сети. Многие отметили, что нет ничего необычного в том, что мужчины ходят на маникюр, а другие призвали не обращать внимание на папарацци.
Летом прошлого года Перри перенес хирургическую операцию в больнице Лос-Анджелеса. Артист был госпитализирован из-за сквозного отверстия в стенке толстой кишки.