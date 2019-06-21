Фанаты поддержали опухшего и гуляющего в грязной одежде актера «Друзей»

Впервые за два года папарацци сфотографировали актера Мэттью Перри в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что внешний вид звезды вызывает беспокойство: 49-летний актер, который долгое время боролся с депрессией, алкогольной и наркотической зависимостью, ходит по улице в грязной одежде, при этом его лицо и руки выглядят опухшими. Журналисты также обратили внимание на то, что у знаменитости отросли длинные неопрятные ногти.

— Jhon Richard Lee (@thejhonlee) 21 июня 2019, 10:11

Сам Перри с иронией отнесся к тому, что снимки его прогулки появились в СМИ. В своем Twitter-аккаунте он пообещал, что обязательно сходит на маникюр.

Поклонники поддержали актера в комментариях и порадовались, что он вернулся в социальные сети. Многие отметили, что нет ничего необычного в том, что мужчины ходят на маникюр, а другие призвали не обращать внимание на папарацци.

Летом прошлого года Перри перенес хирургическую операцию в больнице Лос-Анджелеса. Артист был госпитализирован из-за сквозного отверстия в стенке толстой кишки.

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