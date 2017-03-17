Чендлер из «Друзей» вспомнил про избиения в школе будущего премьера Канады Трюдо

Американо-канадский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в популярном сериале «Друзья», заявил, что в школе вместе с приятелем избивал нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом он заявил в эфире ток-шок Jimmy Kimmel Live!.

Артист поделился воспоминаниями о том, как посещал одно начальное учебное заведение с Трюдо, чей отец тогда был канадским премьер-министром. « Мой друг Крис Мюррей, который тоже ходил в пятый класс в Канаде, напомнил, что мы вообще-то избивали Джастина Трюдо, — рассказал Перри. — Думаю, он (Трюдо) добивался успехов в спорте, в котором мы не преуспели. Это была чистая зависть»..

Артист добавил, что не хвастался содеянным, по его словам, это было ужасно. «Я был глупым ребенком», — признался «Чендлер».

На вопрос ведущего, была ли у Трюдо-младшего охрана, Перри ответил отрицательно и пошутил, что, возможно, именно школьные драки сделали Трюдо тем, кто он есть теперь.

15 февраля стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на пресс- конференции по итогам встречи лидеров США и Канады перепутал имя Трюдо, назвав его не Джастином, а Джо.

В тот же день сообщалось, что интернет-пользователи обратили внимание на фотографии со встречи Трюдо с президентом США Дональдом Трампом и его старшей дочерью Иванкой. В частности, обсуждались восторженные взгляды, которые молодая женщина бросала на премьера, и недовольную реакцию ее мужа.