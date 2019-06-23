Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассчитывает на возвращение в команду нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Paris United.

По информации издания, Неймар несчастен в Париже и хочет покинуть французскую команду. Месси, подключив одноклубников, давит на бразильца, требуя от него вернуться в «Барселону». Кроме того, аргентинец лично попросил президента клуба Хосепа Марию Бартомеу приобрести нападающего, отмечает газета El Mundo.

19 июня сообщалось, что «Барселона» может избавиться от полузащитников Филипе Коутинью и Усмана Дембеле, чтобы на вырученные деньги купить Неймара. Руководство ПСЖ, в свою очередь, готово продать игрока, если получит выгодное предложение.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!