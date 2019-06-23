Неймар обратился к друзьям из «Барселоны»

Нападающий ПСЖ Неймар обратился к футболистам «Барселоны» в связи со слухами о возвращении в команду. Об этом сообщает Sport.es

По информации издания, бразильский форвард рассчитывает вновь играть за «Барселону». «Успокойтесь, я вернусь», — написал футболист друзьям из клуба в WhatsApp.

23 июня сообщалось, что капитан «Барселоны» Лионель Месси, подключив одноклубников, давит на Неймара, требуя от него вернуться в «Барселону». Кроме того, аргентинец лично попросил президента клуба Хосепа Марию Бартомеу приобрести нападающего.

«Барселона» может избавиться от полузащитников Филипе Коутинью и Усмана Дембеле, чтобы на вырученные деньги купить Неймара. Руководство ПСЖ, в свою очередь, готово продать игрока, если получит выгодное предложение.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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