Россияне сняли уличную версию Need for Speed

Видеограф Владислав Чекунов снял в Ростове-на-Дону ролик в стиле компьютерных игр серии Need for Speed. Видео он опубликовал на YouTube. В Instagram ролик набрал более 13 тысяч просмотров и свыше 3 тысяч лайков.
«Обалденный ролик, побольше бы таких», — оценил один из комментаторов.
«Качественно и дежавю огромное!» — отметил другой.
«Работа супер», — написал третий.
На кадрах запечатлены улицы Ростова и местные достопримечательности, в частности новый стадион, принявший несколько матчей чемпионата мира по футболу в России.
Need for Speed — самая успешная гоночная серия компьютерных игр в мире и одна из самых успешных игровых медиафраншиз в истории. Было продано более 150 миллионов копий игр серии.
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