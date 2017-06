Представлена новая часть Need for Speed

Компания EA анонсировала новую часть гоночной серии Need for Speed под названием Payback. Первый трейлер игры был опубликован на официальном YouTube-канале.

Действие Payback развернется в вымышленном городе Фортуна-Вэлли, который был создан по образу Лас-Вегаса. Игроку доступно три игровых персонажа, каждый из которых выполняет индивидуальные задания. Герои должны будут собрать команду водителей, чтобы противостоять уличным гонщикам и преступному картелю под названием Дом. В игре также будет система кастомизации и тюнинга автомобилей.

Need for Speed: Payback выйдет 10 ноября 2017 года на PS4, ПК и Xbox One.