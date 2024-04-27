Арестованный по делу замглавы Минобороны РФ Иванова подал жалобу

Бизнесмен Фомин обжаловал арест по делу замглавы Минобороны РФ Иванова

Совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин подал апелляционную жалобу на решение о своем аресте. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмену вменяется дача взяток. Он был отправлен в СИЗО по решению Басманного суда Москвы 25 апреля. Следствие считает, что Фомин бесплатно поставлял Иванову стройматериалы, проводил ремонт и реконструкцию нужных ему объектов недвижимости.

Его фирма в 2022 году увеличила доход почти вдвое. В 2023 году доход «Олимпситистрой» достиг 65 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 11 миллиардов рублей. Фомин является совладельцем строительной компании «Олимпситистрой» и отеля «Бригантина» в Калужской области. В 2021 году предприниматель был награжден лично Тимуром Ивановым медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награда была вручена Фомину за строительство медицинских центров и застройку Мариуполя.