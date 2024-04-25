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09:55, 25 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о третьем арестованном фигуранте дела замминистра обороны

Стали известны подробности о третьем фигуранте дела замминистра обороны Иванова

Telegram-канал SHOT

Отправленный в СИЗО Александр Фомин, третий фигурант по делу замминистра обороны Тимура Иванова, оказался предпринимателем. Подробности в четверг, 25 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, арестованный является совладельцем строительной компании «Олимпситистрой» и отеля «Бригантина» в Калужской области. В 2021 году предприниматель был награжден лично Тимуром Ивановым медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награда была вручена Фомину за строительство медицинских центров и застройку Мариуполя.

Фирма третьего арестованного по делу замминистра обороны РФ в 2022 году увеличила доход почти вдвое, следует из бухгалтерской отчетности компании. В 2023 году доход «Олимпситистрой» достиг 65 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 11 миллиардов рублей, добавляет Telegram-канал Mash.

Следствие считает, что Фомин бесплатно поставлял Иванову стройматериалы, проводил ремонт и реконструкцию нужных ему объектов недвижимости.

Об аресте третьего фигуранта по делу Тимура Иванова сообщалось ранее 25 апреля. Бизнесмен Фомин проходит обвиняемым по статье 291 («Дача взятки») УК РФ. Было также опубликовано видео с находящимся за решеткой в зале суда Фоминым.

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      Владимир Седов
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