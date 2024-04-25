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09:14, 25 апреля 2024Силовые структуры

В СИЗО отправили еще одного фигуранта по делу замминистра обороны Тимура Иванова

Еще один фигурант по делу замминистра обороны Иванова отправился в СИЗО

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Еще одного фигуранта по делу уже бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова отправили в СИЗО. Об этом в четверг, 25 апреля, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Речь идет о россиянине Александре Фомине, которому избрали меру пресечения на время расследования уголовного дела в виде ареста. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 23 июня 2024 года. Следствие полагает, что Фомин будучи в доверительных отношениях с Ивановым оказал ему и бизнесмену Бородину услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, а также работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

После ареста Иванова министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил его от должности заместителя главы ведомства.

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      Владимир Седов
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