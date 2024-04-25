Предполагаемый взяткодатель по делу Иванова попал на видео
Предполагаемый взяткодатель по делу замглавы министра обороны (МО) России Тимура Иванова попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лента.ру» поделились в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Это Александр Фомин. Ему избрали меру пресечения на время расследования уголовного дела в виде ареста. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 23 июня 2024 года.
На кадрах видно, как мужчина в черной куртке слушает, как судья зачитывает меру пресечения.
По данным следствия, Фомин оказал Иванову и бизнесмену Бородину услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, а также работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Он находился с заместителем министра обороны России Ивановым в доверительных отношениях.
Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержали сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.