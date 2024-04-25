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09:20, 25 апреля 2024Силовые структуры

Предполагаемый взяткодатель по делу Иванова попал на видео

Суд: под стражу взят предполагаемый взяткодатель по делу замглавы МО Иванова

Предполагаемый взяткодатель по делу замглавы министра обороны (МО) России Тимура Иванова попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лента.ру» поделились в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Это Александр Фомин. Ему избрали меру пресечения на время расследования уголовного дела в виде ареста. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 23 июня 2024 года.

На кадрах видно, как мужчина в черной куртке слушает, как судья зачитывает меру пресечения.

По данным следствия, Фомин оказал Иванову и бизнесмену Бородину услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, а также работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Он находился с заместителем министра обороны России Ивановым в доверительных отношениях.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержали сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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      Анна Габай
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