Певца Сэма Смита заметили в крошечных красных плавках на пляже в Майами

Британский певец Сэм Смит отдохнул на пляже в Майами и попал в объектив папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

31-летнего поп-исполнителя заметили в океане в крошечных плавках люксового бренда Versace красного цвета с золотым принтом. Стоимость вещи, представленной в ассортименте марки в 11 цветах, составляет 75 долларов (6921 рубль). Знаменитость также надел золотую цепь и черные резиновые сандалии.

Фото: SBCH / Backgrid / Legion-Media

В феврале 2023 года Сэм Смит стал мемом в сети из-за латексного костюма на премии Brit Awards. Музыкант посетил церемонию награждения премии Brit Awards 2023 в оверсайз-костюме черного цвета с заостренными дутыми рукавами и штанинами из ассортимента лондонского бренда Harri.