Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:56, 27 апреля 2024Ценности

Певца Сэма Смита заметили в крошечных красных плавках

Певца Сэма Смита заметили в крошечных красных плавках на пляже в Майами

Фото: Gonzales Photo / Terje Dokke / IMAGO / Globallookpress.com

Британский певец Сэм Смит отдохнул на пляже в Майами и попал в объектив папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

31-летнего поп-исполнителя заметили в океане в крошечных плавках люксового бренда Versace красного цвета с золотым принтом. Стоимость вещи, представленной в ассортименте марки в 11 цветах, составляет 75 долларов (6921 рубль). Знаменитость также надел золотую цепь и черные резиновые сандалии.

Фото: SBCH / Backgrid / Legion-Media

В феврале 2023 года Сэм Смит стал мемом в сети из-за латексного костюма на премии Brit Awards. Музыкант посетил церемонию награждения премии Brit Awards 2023 в оверсайз-костюме черного цвета с заостренными дутыми рукавами и штанинами из ассортимента лондонского бренда Harri.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан порекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию

      Госсекретарь США посетит Ближний Восток

      Фитнес-тренер назвала три простых приема для избавления от жира

      Мужчины и женщины рассказали о самых омерзительных поступках ради денег

      Реальные доходы и зарплаты россиян выросли

      Песков высказался об участи Зеленского

      Стали известны новые подробности о поместье арестованного замглавы Минобороны

      Россиянин совершил покушение на четырех человек из-за отказа друга выпить с ним

      Неожиданная реакция телеведущей на репортаж рассмешила пользователей сети

      Арестованный по делу замглавы Минобороны России Иванова подал жалобу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше