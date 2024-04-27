Подчиненного замглавы Минобороны России Иванова взяли под стражу

«Ъ»: суд арестовал подчиненного замглавы Минобороны РФ Иванова

Басманный суд Москвы арестовал по делу о коррупции Антона Филатова — подчиненного замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу принято по ходатайству Следственного комитета России. Арестованный занимал должность руководителя нескольких подведомственных Минобороны компаний, которые курировал Иванов.

Следствие обвиняет Филатова в совершении особо крупной растраты, сумма которой не называется.

Замминистра задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Иванов свою вину не признает.