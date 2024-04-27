Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:36, 27 апреля 2024Силовые структуры

Подчиненного замглавы Минобороны России Иванова взяли под стражу

«Ъ»: суд арестовал подчиненного замглавы Минобороны РФ Иванова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал по делу о коррупции Антона Филатова — подчиненного замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу принято по ходатайству Следственного комитета России. Арестованный занимал должность руководителя нескольких подведомственных Минобороны компаний, которые курировал Иванов.

Следствие обвиняет Филатова в совершении особо крупной растраты, сумма которой не называется.

Замминистра задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Иванов свою вину не признает.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан порекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию

      Стали известны новые подробности о поместье арестованного замглавы Минобороны

      Певца Сэма Смита заметили в крошечных красных плавках

      Женский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Спартак» в первом в истории дерби команд

      Названы любимые места отдыха руководителей в России

      Неожиданная реакция телеведущей на репортаж рассмешила пользователей сети

      Россиянин совершил покушение на четырех человек из-за отказа друга выпить с ним

      Арестованный по делу замглавы Минобороны России Иванова подал жалобу

      Подчиненного замглавы Минобороны России Иванова взяли под стражу

      Россияне заметили «летающего» коня и засняли его на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше