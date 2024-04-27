Россияне заметили «летающего» коня и засняли его на видео

В Оренбурге на видео засняли эвакуацию белого коня из жилого дома

В Оренбурге заметили «летающего» белого коня и засняли его на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в СНТ «Осинки» в Ленинском районе города произошел потоп, вследствие которого участок со стойлом для их коня залило водой. По этой причине хозяева забрали животное в жилой дом, сделав на подоконнике кормушку. Однако вода продолжала поступать, и россияне решили просыпать овес по лестнице, чтобы заманить коня на второй этаж дома.

Известно, что конь провел в доме десять дней, а затем отказался выходить из пристанища. Животное пришлось эвакуировать из временного убежища автокраном. В размещенном ролике видно, как коня обвязали крепкими ремнями, приподняли наверх, а затем спустили на землю.

«Сейчас с великолепным белым конем, который за это время стал местной знаменитостью, все в порядке. Говорят, после такого "полета" соседи стали в шутку называть его Пегас», — говорится в сообщении.

В марте в российском лесу заметили кабана с необычным хвостом. Комментаторы в шутку заметили, что хвост кабана больше похож на хвост коня.