Необычного кабана заметили в российском лесу

Окский заповедник опубликовал видео с необычным хвостом

В лесу в Рязанской области заметили кабана с необычным хвостом. Кадрами поделился Окский заповедник в своем Telegram-канале.

«Проверили фотоловушку, а на ней кабаны. Посмотрите на этот хвост», — говорится в сообщении. На кадрах запечатлен кабан с пушистым хвостом.

Комментаторы в шутку заметили, что хвост кабана больше похож на хвост коня. «Хвост мохнат! В зимней шубке не только тушка, но и хвост. Игриво крутится», — отметила еще одна подписчица канала.

В декабре в Окском заповеднике заметили упитанных кабанов. На снимках видно, как крупные хищники гуляют в лесу по свежевыпавшему снегу в поисках еды.