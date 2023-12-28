В российском заповеднике заметили упитанных кабанов

В Рязанском заповеднике в фотоловушку попали упитанные кабаны

Упитанных кабанов заметили в Окском биосферном заповеднике в Рязанской области. Кадры с фотоловушки опубликовали на странице учреждения во «ВКонтакте».

На снимках видно, как крупные хищники гуляют по свежевыпавшему в лесу снегу в поисках еды.

«Сугробы осели, подморозило, и получился довольно крепкий наст. Еще недавно кабаны проваливались по самое пузо, а теперь спокойно ходят по снежной корке. Есть только одна проблема — рыться стало трудно. Рыло у кабанов, конечно, мощное. Но не железное», — говорится в подписи к посту.

Отмечается, что в канун Нового года в регионе снова ожидается оттепель, так что животные без проблем смогут добыть пищу.

Ранее енотовидную собаку обнаружили в Полистовском заповеднике Псковской области. Пушистая хищница кралась по заснеженной земле, аккуратно сжимая в пасти добычу.