Упитанная енотовидная собака с добычей попала на видео в российском заповеднике

Енотовидная собака с добычей попала в фотоловушку в Полистовском заповеднике

Енотовидную собаку заметили в Полистовском заповеднике Псковской области. Кадры фотоловушки были опубликованы на странице природоохранной зоны во «ВКонтакте».

На запись попало, как пушистая упитанная хищница крадется по заснеженной земле, аккуратно сжимая в пасти добычу. «Енотовидные собаки сегодня — типичные жители Полистовья», — говорится в подписи к посту.

Енотовидная собака — животное величиной с небольшую собаку. Общая длина достигает 65—80 сантиметров, из них хвост — 15—25 сантиметров, масса — 4-6 килограммов летом и до 10 килограммов зимой. По окраске хищник похож на енота-полоскуна.

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