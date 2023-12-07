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15:03, 7 декабря 2023Моя страна

Упитанная енотовидная собака с добычей попала на видео в российском заповеднике

Енотовидная собака с добычей попала в фотоловушку в Полистовском заповеднике

Енотовидную собаку заметили в Полистовском заповеднике Псковской области. Кадры фотоловушки были опубликованы на странице природоохранной зоны во «ВКонтакте».

На запись попало, как пушистая упитанная хищница крадется по заснеженной земле, аккуратно сжимая в пасти добычу. «Енотовидные собаки сегодня — типичные жители Полистовья», — говорится в подписи к посту.

Енотовидная собака — животное величиной с небольшую собаку. Общая длина достигает 65—80 сантиметров, из них хвост — 15—25 сантиметров, масса — 4-6 килограммов летом и до 10 килограммов зимой. По окраске хищник похож на енота-полоскуна.

Ранее первые минуты жизни новорожденного ягненка аргали на Алтае попали на камеру. На видео было видно, как горный барашек, родившийся прямо на камнях около часа назад, ходит, пошатываясь, питается молоком матери и по пятам следует за ней.

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      Варвара Кошечкина
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