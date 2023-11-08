Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:39, 8 ноября 2023Моя страна

Первые минуты жизни горного барашка на Алтае попали на видео

На Алтае фотоловушка сняла новорожденного ягненка аргали

Первые минуты жизни новорожденного ягненка аргали на Алтае попали на камеру. Соответствующими кадрами, снятыми фотоловушкой, поделился Сайлюгемский национальный парк во «ВКонтакте».

На видео видно, как горный барашек, родившийся прямо на камнях около часа назад, ходит, пошатываясь, питается молоком матери и по пятам следует за ней.

Уточняется, что видео было сделано еще в апреле — это самое раннее появление на свет аргали, зафиксированное сотрудниками нацпарка. «Камера поймала чудо расчудесное. Смотрите, даже пуповина еще не отпала! Сказка, да и только. Таинство-то какое», — отметили авторы публикации.

Ранее в нацпарке «Башкирия» фотоловушка зафиксировала лосей, разыскивающих еду. Известно, что к концу осени животные сбросят рога и будут прятаться в лесной чаще, стараясь не попадаться на глаза хищникам, — в этот период они могут обороняться только копытами.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Луганске взорвали машину бывшего начальника Народной милиции ЛНР. Что известно о покушении?

      Министр спорта осудил Роднину за слова о вранье в деле Валиевой

      В Кремле пообещали ответить на возможный отъем российских активов на Западе

      Подрыв машины с депутатом ЛНР квалифицировали как теракт

      Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой за выступление на новогоднем празднике

      США скорректировали полет дрона-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

      Врач назвала усталость и слабость симптомом опасных болезней

      Названы самые популярные у арендаторов районы Москвы

      Мировой экономике предрекли гиперинфляцию

      Работа СКР на месте взрыва авто депутата Народного совета ЛНР попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости