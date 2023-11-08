Первые минуты жизни горного барашка на Алтае попали на видео

На Алтае фотоловушка сняла новорожденного ягненка аргали

Первые минуты жизни новорожденного ягненка аргали на Алтае попали на камеру. Соответствующими кадрами, снятыми фотоловушкой, поделился Сайлюгемский национальный парк во «ВКонтакте».

На видео видно, как горный барашек, родившийся прямо на камнях около часа назад, ходит, пошатываясь, питается молоком матери и по пятам следует за ней.

Уточняется, что видео было сделано еще в апреле — это самое раннее появление на свет аргали, зафиксированное сотрудниками нацпарка. «Камера поймала чудо расчудесное. Смотрите, даже пуповина еще не отпала! Сказка, да и только. Таинство-то какое», — отметили авторы публикации.

Ранее в нацпарке «Башкирия» фотоловушка зафиксировала лосей, разыскивающих еду. Известно, что к концу осени животные сбросят рога и будут прятаться в лесной чаще, стараясь не попадаться на глаза хищникам, — в этот период они могут обороняться только копытами.