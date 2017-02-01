EA рассекретила новую часть Need for Speed

Компания Electronic Arts (EA) планирует в очередной раз перезапустить серию Need for Speed. О планах на ближайший год издатель рассказал во время отчета для инвесторов, пишет VG247.

По словам представителя EA, новая часть Need for Speed станет самым амбициозным и инновационным проектом в истории серии. Игра должна выйти до конца финансового года компании, то есть до 31 марта 2018 года. Предполагается, что релиз может состояться осенью текущего года.

Кроме того, было объявлено, что дочерняя компания EA — студия BioWare — занимается разработкой совершенно новой игры, не связанной с выходившими ранее сериями, в том числе Dragon Age и Mass Effect. Отмечается, что это будет многопользовательский приключенческий экшен, работа над которым ведется с 2012 года. Релиз проекта также планируется до конца марта 2018-го.

В EA также опровергли слухи о создании Skate 4, но рассказали о готовящемся шутере во вселенной «Звездных войн» Battlefront 2. Им занимаются сразу три студии — DICE, Motive и Criterion. В игре появится сюжетная кампания и новые режимы игры.

На данный момент в серии Need for Speed насчитывается 23 игры, самая первая часть вышла в 1994 году, а последняя — осенью 2015-го. Игра стала перезапуском серии, в ней вновь появился тюнинг автомобилей.