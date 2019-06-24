Ростовский пятизвездочный бутик-отель отметил день рождения

Пятизвездочный бутик-отель «39» в центре Ростова-на-Дону стал первой дизайнерской гостиницей города, сообщается в пресс-релизе российской консалтинговой компании SEA Company, поступившем в редакцию «Ленты.ру». В июне исполнился год со дня открытия отеля, принявшего гостей чемпионата мира по футболу в России.

Гостиницу отличают, в частности, стиль 1950-х годов, высококлассный европейский сервис, интерьер с собранными со всего мира дизайнерскими предметами и удобное расположение в историческом центре Ростова-на-Дону. Отмечается, что в отеле сохранены кирпичная стена, оставшаяся со времен Российской Империи, и старинная дверь, найденная в ростовских домах. Любой понравившийся объект интерьера можно купить, что является уникальной особенностью гостиницы, подчеркивается в сообщении SEA Company.

Фото: предоставлено SEA Company 1 /9

Номерной фонд представлен 44 дизайнерскими номерами пяти категорий — от стандартной до роскошного королевского люкса, расположенного на VIP-этаже. Каждый номер оснащен самой современной техникой: телевизорами с Full HD и интерактивной системой, беспроводными многоканальными телефонами, высокоскоростным интернетом, прикроватными USB-розетками и другим. Кроме того, в номерах гостям предоставляется премиальная английская косметика, лучшее постельное белье и полотенца.

За гастрономию в бутик-отеле «39» отвечает известный шеф-повар Максим Артюхов с авторской кухней в стиле фьюжн, в которой гости могут отведать свежую рыбу и морепродукты, попадающие в отель напрямую с Дальнего Востока, или насладиться нежнейшим стейком шатобриан. Придерживаясь персонализированного подхода, завтраки гостям отеля предлагаются индивидуально исходя из предпочтений: французский, английский или русский.

В «39» также есть спортивный зал со всем необходимым оборудованием, а на крыше — единственная в Ростове открытая терраса-бар с видом на исторический центр города. Помимо этого, в отеле имеются два просторных зала-трансформера для проведения бизнес-мероприятий, VIP-зал и лаунж для важных переговоров, а также бесплатная охраняемая парковка. Для гостей путешествующих с домашними животными бесплатно предлагаются комфортные лежаки и миски.

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