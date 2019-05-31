В Москве откроют гостиницу в чеховском стиле

В июне 2019 года в Москве откроется пятизвездочная гостиница Chekhoff Hotel Moscow, принадлежащая сети Curio Collection by Hilton. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы отеля в пятницу, 31 мая.

В основе концепции отеля, который займет обновленное здание 1891 года постройки на Малой Дмитровке, — философия гостеприимства, которая, по мнению владельцев гостиницы, была свойственна великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову. Сам писатель жил в этом здании на рубеже XIX-XX веков. В 2019 году в отеле пройдут светские вечеринки и культурные мероприятия, будут организованы кросс-маркетинговые активности, куда пригласят не только гостей отеля, но и жителей столицы.

«Открывать новый объект всегда интересно и ответственно. Мы готовимся представить не просто пятизвездочный отель в центре Москвы, а хотим рассказать об уникальном историческом объекте, который первым из России займет свое место в собрании независимых отелей Curio Collection by Hilton», — рассказал Виталий Смайлов, руководитель отдела по связям с общественностью и рекламе SEA Company, которая занимается PR-продвижением отеля.

Chekhoff Hotel Moscow — первый в России отель сети Curio Collection by Hilton. Дизайн решен в английском стиле и пастельной цветовой гамме. В гостинице 95 номеров пяти категорий. На первом этаже отеля разместится авторский ресторан и бар Chekhoff Café & Bar, которым руководит шеф-бармен Василий Жеглов.

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