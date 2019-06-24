В России вспомнят не сдавшийся интервентам город

Во Владимирской области пройдет культурно-патриотическая акция «Поход в историю. Гороховец — 1612». Она посвящена защитникам древнего города в период народного ополчения и запланирована на 13 июля. Инициатива получила федеральную субсидию более 2,6 миллиона рублей и вошла в перечень мероприятий национального проекта «Культура», сообщил председатель правления ассоциации «Русская провинция» Сергей Рыбаков. Его слова приводит ТАСС.

«Этому факту уделяется недостаточно внимания, между тем, Гороховец стал единственным городом Владимирской земли, не сдавшимся иностранным интервентам. Именно из Гороховецкого уезда предводитель ополчения, князь Дмитрий Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить борьбу с захватчиками», — указал он.

Участники акции смогут ощутить атмосферу Городовца времен 1612 года. В мероприятии будут задействованы более 200 реконструкторов из 15 военно-исторических клубов страны, конница, планируется развернуть военный лагерь на берегу Клязьмы, где каждый желающий сможет познакомиться с бытом участников сражений 500-летней давности.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии. Они были утверждены президентом России Владимиром Путиным и должны быть реализованы до конца его президентского срока — к 2024 году.

Нацпроект «Культура» состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на его мероприятия за пять лет планируется выделить 113,5 миллиарда рублей.

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