Режиссер «Миллионера из трущоб» объяснил отказ снимать женщин в главных ролях

Британский режиссер Дэнни Бойл объяснил свое нежелание снимать женщин в главных ролях. Об этом сообщает издание The Independent.

«Я все дальше и дальше отдаляюсь от этого», — сказал он. По словам кинематографиста, он будет ощущать себя самозванцем, если решит рассказывать женские истории. При этом он признался, что в настоящее время его любимые шоу — это «Флибэг» и «Джентльмен Джек». В обоих сериалах главные роли принадлежат женщинам.

Бойл рассказал, что сейчас работает над новой картиной, в которой покажут лишь двух персонажей. Оба будут мужчинами. На вопрос о том, не чувствует ли режиссер давление и необходимость снять кино о женщинах, он ответил, что такой запрос поступает только от его дочерей.

За фильм «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла удостоили «Оскара» и «Золотого глобуса». Среди других известных работ режиссера — «На игле», «Транс», «Пляж», «127 часов», «Стив Джобс» и «Пекло».

В марте режиссер Джордан Пил заявил, что не планирует давать главные роли белым актерам. По его словам, он уже видел множество картин, в которых речь идет о белых персонажах. Он подчеркнул, что ему крупно повезло иметь возможность выбирать артистов для своих работ.

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