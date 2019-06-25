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В Московском уголовном розыске ликвидируют оперативно-розыскные части

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В Московском уголовном розыске (МУР) ожидается масштабная реорганизация. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы МВД Аркадия Гостева руководителю ГУ МВД по Москве Олегу Баранову.

Из документа следует, что реформа коснется в первую очередь оперативно-розыскных частей (ОРЧ) — их могут ликвидировать как в составе Главного управления столичной полиции, так и в отделах угрозыска УВД по округам Москвы. Сотрудников планируют направить на усиление аналогичных подразделений в районных отделах полиции, на работу «на земле».

В министерстве предложили распространить реформу не только на МУР, но и на Управление по контролю за оборотом наркотиков и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

17 июня стало известно, что более 30 сотрудников различных служб управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы подали рапорты на увольнение. Причинами этого назвали запредельно высокую нагрузку, непопулярные дисциплинарные меры типа запрета выезда за границу на отдых, и общее падение престижа профессии.

8 июня в здании ОМВД на Байкальской улице был обнаружен мертвым сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново». Он оставил прощальную записку. По данным источника «Ленты.ру», в своей смерти сотрудник МВД обвинил своих руководителей. Рядом с погибшим было обнаружено табельное оружие и стрелянная гильза.

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