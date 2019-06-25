Требовать уплаты налогов захотели по-новому

Министерство финансов предложило с 2021 года перейти с бумажных налоговых уведомлений и требований об уплате налогов на отправку электронных в личном кабинете. Это следует из законопроекта, опубликованного на проекта нормативных правовых актов.

Бумажные уведомления сохранятся для таких категорий граждан, как инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды, пенсионеры и лица, чье место жительства отдалено от сетей связи. В общей сложности таких налогоплательщиков в России 13,3 миллиона человек.

Новые правила позволят сокращать объемы бюджетных средств, которые тратятся на налоговые уведомления. По подсчетам ведомства, речь идет об экономии порядка 2,7 миллиарда рублей в год. На реализацию инициативы просят выделить 2,1 миллиарда.

Деньги собираются направить на закупку и модернизацию оборудования, на «умощнение» инфраструктуры личного кабинета налогоплательщика в связи с трехкратным увеличением нагрузки и на мероприятия по массовому «беззаявительному» подключению налогоплательщиков к личному кабинету.

Отказ об бумажных документов при взаимодействии бизнеса с госорганами предусмотрен в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Он подразумевает перевод взаимодействия в электронный формат.

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