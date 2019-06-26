В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Источник риска обнаружили во время испытаний на прошлой неделе, отметил собеседник агентства. Характер потенциальной опасности пока не уточняется. ФАУ предписало Boeing устранить неполадку.

Указывается, что из-за обнаруженной неполадки проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX, который необходим для получения разрешения на эксплуатацию, не сможет состояться как минимум до 8 июля.

В начале июня Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило брак в деталях самолетов Boeing.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. По данным Системы управления безопасностью полетов, с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



