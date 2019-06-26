Корпорация МСП провела обновление реестра субъектов малого бизнеса

Корпорация МСП провела обновление реестра производственных субъектов малого и среднего бизнеса — потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, сформированного 1 марта 2019 года, сообщает пресс-служба корпорации.

В сообщении отмечается, что реестр позволяет обеспечить учет сведений о производственных компаниях в целях последующего информирования крупнейших заказчиков и развития системы акселерации субъектов МСП. По сообщению корпорации, почти каждое четвертое производственное предприятие, включенное в реестр, является или являлось поставщиком крупнейших заказчиков, определенных правительством РФ. Число таких предприятий за период с 01 марта по 01 июня 2019 года выросло с 2,819 тысячи до 3,568 тысячи. Заказчиками, заключившими наибольшее количество договоров с данными субъектами МСП, стали «Росэнергоатом» (238 поставщиков), РЖД (169 поставщиков) и «Алроса» (142 поставщика).

По состоянию на 26 июня 2019 года, количество записей, включенных в реестр производственных субъектов малого и среднего предпринимательства — потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, выросло с 12,1 тысячи до 16,1 тысячи единиц.

Почти две трети субъектов МСП в реестре уже воспользовались мерами поддержки Корпорации МСП. Кроме участия в закупках крупнейших заказчиков востребованы сервисы Бизнес-навигатора МСП (9,033 тысячи предприятия) и финансовая поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (905 предприятий).

Реестр обновляется ежеквартально. Ожидается, что к 2024 году число производственных предприятий в реестре превысит 60 тысяч.