Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной

Глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле допустил, что запуск «Северного потока-2» может быть отложен из-за позиции Дании. Об этом в среду, 26 июня, передает ТАСС.

«Это теоретическая возможность, я с вами согласен. Nord Stream 2 AG может выполнить план. Но мы не знаем, когда будет представлено разрешение», — заявил он.

По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.

Ранее, 18 июня, член правления «Газпрома» Сергей Кузнец заявил, что позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками для королевства.

Газопровод должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Помимо этих стран, он также должен пройти через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Последняя остается единственной страной, которая пока не выдала разрешение на прокладку труб по своей территории. При этом проект рассчитывают сдать в 2019 году.

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