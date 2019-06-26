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«Норникель» обнародовал отчет о развитии и обновлении компании

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«Норникель» провел онлайн-презентацию отчета об устойчивом развитии компании за 2018 год на площадке столичного центра «Благосфера», передает корреспондент «Ленты.ру».

Президент компании Владимир Потанин в своем обращении назвал главным «модернизационным и экологическим» «Серный проект», запущенный «Норникелем» в прошлом году.

С его помощью до 2023 года выбросы диоксида серы на норильском Медном заводе удастся сократить в четыре раза. Однако в эту работу потребуется вложить, в общей сложности, 150 миллиардов рублей.

Потанин подчеркнул, что успешное в финансовом плане завершение 2018 года [выручка выросла на 28 процентов и составила 11,7 миллиардов долларов] связано далеко не только с рыночной стоимостью добываемых металлов, но и с ростом производительности труда.

По словам Владимира Потанина, в минувшем году был сделан большой шаг в деле развития главного ресурса — человеческого капитала. «Здесь, как и во всех других сферах, мы движемся в сторону повышения эффективности наших работников, их вовлеченности в общее дело, развития культуры безопасного труда», — подчеркнул глава компании.

В ходе презентации топ-менеджеры ГМК также обсудили с экспертами соответствие корпоративных принципов «Норникеля» современным социально-экономическим вызовам и ответили на вопросы сотрудников компании.

«Вместо соковыжималки для денег в регионах, где расположены активы компании создаются территории устойчивого развития во всех сферах, рассчитанные на долгосрочную перспективу», — отметил директор департамента маркетинга «Норникеля» Антон Берлин.

Он подчеркнул, что нефинансовые показатели развития «Норникеля», как и других компаний-производителей, выходят сегодня на передний план, влияют на рейтинги и, в конечном счете, на объемы инвестиций.

Ведущие мировые фонды, по словам Берлина, попросту не могут вкладывать средства не убедившись, что интересующая их компания, в свою очередь, должным образом не вкладывается в развитие своих сотрудников, их семей, соседей и региона, в котором они проживают.

«Потребители приходят на предприятия с инспекцией», — подчеркнул он. — И на предприятиях к этому относятся с пониманием, так как, к примеру, с появлением и развитием производства тех же электромобилей, возник совершенно новый класс клиентов, который мы ни в коем случае не хотим упустить».

«Норникель» публикует нефинансовую отчетность, начиная с 2003 года, а с недавних пор стал пилотным участником проекта UNCTAD (орган Генассамблеи ООН по вопросам торговли и развития) и взял на себя ответственность за апробацию показателей результативности вклада частного бизнеса в достижение глобальных целей устойчивого развития ООН.

Особое внимание уделяется внутреннему и внешнему аудиту самой корпоративной отчетности, ее соответствию мировым стандартам, использованию цифровых технологий для сбора и обработки информации.

Кадровая и социальная политика «Норникеля» теперь ориентирована на новые социальные ценности, а не только на возможность заработать больше денег, хотя средний размер зарплаты в 2018 году был все же увеличен до 111 тысяч рублей в месяц.

«Формула: "живешь, чтобы работать" — уже неактуальна», — отметила Лариса Зелькова, старший вице-президент «Норникеля», отвечающая за развитие кадрового потенциала компании.

«Лозунг программы развития человеческого капитала – «Компания – это люди», актуален и сегодня. Для нас это вопрос и вызов про то, кто завтра, какой квалификации, с какой мотивацией придет работать в компанию. Ведь без квалифицированных, вовлеченных, готовых развивать бизнес сотрудников «Норникель», как и любая другая компания, жить не сможет», — подчеркнула топ-менеджер компании.

В компании стали больше уделять внимания вовлечению сотрудников в принятие решений, что, по словам участвовавшей в дискуссии политолога Екатерины Шульман, является одной из важнейших потребностей для людей, как в России, так и за рубежом.

В концепцию устойчивого развития «Норникеля», помимо социальной поддержки сотрудников, которая теперь включает и добровольное медицинское страхование, входит и помощь в развитии городов и целых регионов, грантовая поддержка инициативных проектов, предлагаемых местными жителями.

Так, в Норильске, благодаря компании, которая за свой счет провела оптоволоконную сеть через сотни километров вечной мерзлоты, появился доступный высокоскоростной интернет, современная взлетно-посадочная полоса, а также агентство по развитию города, предоставившее возможность жителям самим определять его будущий облик.

«Устойчивое развитие – это общественный институт. В базисе заложены три интереса: человека и общества, развитие бизнеса и экология. На этих трех китах и строятся наше партнерство с региональными и федеральными властями, — отметил в своем выступлении вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков. — Мы внедряем новые технологии, новые экологические стандарты. У нас одна из самых масштабных экологических программ в России и одна из мощнейших социальных и благотворительных политик. Это наш осознанный выбор».

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