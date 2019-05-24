В Дудинке состоялось открытие Arctic Curling Cup 2019

В Дудинке 23 мая на ледовой арене «Таймыр» прошло открытие самого северного международного турнира по керлингу Arctic Cup, в котором в этом году принимают участие 10 женских команд из семи стран: России, Финляндии, Канады, Швеции, Шотландии, Швейцарии и Южной Кореи. Последние приехали в город впервые.

Россию на соревнованиях представляют сильнейшие команды Алины Ковалевой, Анны Сидоровой и Влады Румянцевой. Скипом сборной Красноярского края назначена Анна Веневцева — бронзовый призер Зимней универсиады 2019 года. Среди иностранных спортсменов есть призеры Олимпийских игр: швейцарец Бинии Фельчер, шотландцы Ив Мюрхед, Вики Чалмерс и Лорен Грэй.

По словам президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева, участие в Arctic Cup — это почетное событие для лучших мировых спортсменок. «Такой праздник мы дарим людям, которые здесь проживают, и зрителям во всем мире. Попасть сюда для иностранных спортсменов уже считается почетно. В первый год мы приглашали и уговаривали [участников], показывая, что здесь не так страшно и холодно, сейчас же мы выбираем участников на конкурсной основе», — сказал он после церемонии открытия, сообщает ТАСС.

Первой была игра между командой Финляндии и юниорской сборной России, которая в 2019 году победила на чемпионате мира. В ней россиянки победили со счетом 5:4 благодаря ошибке противника. Второй матч между Швейцарией и Россией закончился поражением российской команды со счетом 6:5. В третьем — между Шотландией и Швецией — победу одержали шотландки с разгромным счетом 7:3. На четвертой дорожке встретились команда Красноярского края и команда чемпионки России Алины Ковалёвой, которая победила со счетом 4:8.

Arctic Curling Cup 2019 пройдет с 23-го по 26 мая. Генеральный партнер турнира — компания «Норникель», которая ранее профинансировала строительство ледовой арены «Таймыр».

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