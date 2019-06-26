«Сколково» продало «Россетям» продукции стартапов на 700 миллионов рублей

Выручка стартапов Фонда «Сколково» от реализации инновационной продукции группе компаний «Россети» в 2018 году составила более 700 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе энергетической компании.

Результатом совместных мероприятий Фонда «Сколково» и электросетевого холдинга «Россети» за год явились более 100 различных решений, направленных на повышение надежности электрических сетей в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

Помимо этого, более 40 продуктов участников стартапов Фонда «Сколково» прошли испытания и опытно-промышленную эксплуатацию на объектах электросетевого комплекса и стали победителями закупочных процедур группы компаний «Россети».

«Россети» ведут активную работу в части разработки и внедрения инновационной продукции, а также упрощения закупочных процедур при ее приобретении. Так, в группе компаний с 2014 года действует положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений, определен актуальный реестр апробированных инноваций, которые по упрощённой процедуре закупаются дочерними предприятиями. Особое внимание в компании уделяется закупкам у представителей малого и среднего бизнеса.

