Порошенко закидали дымовыми шашками

Неизвестные начали бросать дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в городе Стрый во Львовской области. Об этом рассказал его бывший пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook.

Цеголко заявил, что встречу с общественностью попытались сорвать нанятые провокаторы. По его словам, один из них был русскоязычным. Инцидент произошел, когда Порошенко говорил о попытках запретить украинскую церковь.

После ухода с поста президента Порошенко возглавляет партию «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»). Согласно последнему опросу, на предстоящих выборах в Раду 21 июля его партию готовы поддержать 8,3 процента украинцев.

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