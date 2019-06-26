Взрыв проделал огромную дыру в жилых домах в столице Австрии

Взрыв произошел в среду, 26 июня, в австрийской столице Вене. Об этом говорится в сообщении полиции города в Twitter.

Инцидент случился в четвертом районе Вены, который граничит с центром города. Предположительно, взорвался газ. В результате обрушились несколько этажей в двух жилых домах.

По данным полиции, в общей сложности пострадали 12 человек, из них двое получили серьезные травмы, а 10 — легкие. Информации о погибших нет. На месте происшествия работают пожарные, полиция и службы спасения. Соседние с местом ЧП улицы перекрыты.

Видео с места публикует Mirror. На кадрах видна огромная дыра в зданиях на уровне третьего, четвертого и пятого этажей, клубы пыли и завалы на проезжей части. Также запечатлены очевидцы, которые помогают пострадавшим.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!