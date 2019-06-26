Пара устроила свадьбу в больнице ради столетней бабушки

В американском штате Техас пара решила пожениться в больничной палате бабушки невесты, чтобы та смогла поприсутствовать на церемонии. Об этом сообщает Inside Edition.

Скай Ховард (Sky Howard) и Клей Кэмерон (Clay Cameron) планировали сыграть свадьбу в 2020 году, однако когда они узнали о проблемах со здоровьем столетней Шарлотты Бусард (Charlotte Bussard), то испугались, что она может не дожить до этого события. Женщину положили в больницу с почечной недостаточностью, поэтому пара решила провести специальную церемонию прямо в ее палате.

«Ей 100 лет, она любит своих внуков, и мы уже несколько месяцев говорим о предстоящей свадьбе. Мысль о том, что она не сможет присутствовать на ней, действительно беспокоила нас», — рассказала Ховард.

Они пригласили своего друга, который помог им в проведении церемонии, и поженились. По словам молодоженов, Бусард была счастлива стать свидетельницей важного для семьи события. Сейчас здоровье женщины улучшается, и они надеются, что она сможет приехать к ним на официальное торжество.

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