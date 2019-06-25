Пара поженилась за несколько минут до рождения ребенка

Пара из американского штата Нью-Джерси сыграла свадьбу в больнице всего за несколько минут до родов. Их историей заинтересовался информационный портал Inside Edition.

Майкл Галлардо (Michael Gallardo) и Мари Маргаритондо (Marie Margaritondo) не ожидали скорого появления ребенка и распаковывали коробки после переезда. Когда мужчина отлучился по делам, Маргаритондо позвонила ему и сообщила, что у нее отошли воды. Ее срочно доставили в больницу, однако из-за того, что их отношения не были узаконены, Галлардо не мог принимать решения, касающиеся ее здоровья в случае осложнений во время родов.

Тогда мужчина решил сыграть свадьбу прямо перед операцией, так как пара уже получила разрешение на брак, церемонию планировали провести через несколько дней. Медперсонал помог им подготовить все необходимое для церемонии: медсестры отправились за цветами и священнослужителями. Родители Галлардо и Маргаритондо срочно приехали в больницу на импровизированную церемонию.

«Это было так прекрасно, — рассказал мужчина. — Присутствовали наши мамы, и у нас даже была музыка — мы включили Моцарта на мобильном телефоне».

После того как молодожены поцеловались, Мари отвели в операционную. Она родила здорового ребенка, несмотря на то, что врачи предупреждали пару, что у младенца могут возникнуть осложнения из-за возраста родителей — обоим было больше 40 лет. По словам супругов, сейчас они счастливы, хоть и шокированы таким развитием событий.

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