Женщина завела себе в ухе ящерицу и пожаловалась на боль

В больнице города Бангкок, Таиланд, врач извлек из уха пациентки ящерицу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Девушка пришла на прием к 25-летней Варанье Нгантхави и пожаловалась на боль в ухе. Врач обнаружила геккона внутри ушного канала пациентки в свой первый рабочий день в больнице. Она вытащила ящерицу с помощью пинцета и обработала рану. Ногантхави побоялась, что внутри остался хвост геккона, поэтому она направила пациентку к ЛОРу, который ничего не обнаружил.

Как животному удалось проникнуть в ухо пациентки и прожить там несколько дней, остается загадкой для врачей. Сейчас здоровью тайки ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме доктора извлекли живого паука из уха пациентки. Им удалось выманить членистоногое из ушного канала женщины лучом света. Текущее состояние вьетнамки не уточняется.

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