Предсказано завоевание Млечного Пути людьми

Китайские специалисты разработали компьютерную модель, показывающую наиболее вероятное расселение человечества по Млечному Пути. Об этом пишет издание Science Alert. Видео симуляции опубликовано на YouTube-канале AdvancedConcepts.

Исследователи обдумали самый оптимальный способ колонизации галактики при условии, что человечество обладает всеми необходимыми технологиями и ресурсами. Необходимо было найти подходящие маршруты для заселения ста подходящих для колонизации планетных систем. По задумке, межзвездные путешествия осуществляются с помощью кораблей поколений — крупных звездолетов, на борту которых во время полета сменяются сотни тысяч поколений людей.

В компьютерной модели процесс заселения начинается с того, что корабли поколений покидают Солнечную систему (синие и зеленые полосы). На пригодных для жизни планетах, которые встречаются на пути звездолетов, возникают человеческие колонии, которые становятся форпостами для дальнейшего заселения. К концу симуляции человечество полностью осваивает Рукав Персея.

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