Названа причина авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет расследования крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году. Документ доступен на сайте ведомства.

По версии МАК, одной из причин гибели лайнера стали ошибочные действия экипажа при наборе высоты. Из-за обледенения всех трех приемников воздушного давления (ППД) приборы недостоверно отображали скорость, говорится в отчете. Это привело к «потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей».

«Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», — отметили в документе.

Материалы по теме Движение вниз Почему разбился самолет в Подмосковье

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. После крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 263 УК).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



