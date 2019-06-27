В России убили 16-летнюю мать-одиночку

В Покрове Владимирской области 16-летнюю мать-одиночку и ее подругу убили после вечеринки в ночном клубе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что вечером 21 июня девушки приехали в местный ночной клуб. Около 04:00 следующего дня они поехали кататься по городу вместе со своим знакомым, который ждал их возле клуба. В машине между молодыми людьми произошел конфликт, после чего 27-летний мужчина отвез девушек в лес, задушил их и закопал.

Подозреваемого уже задержали, он признал свою вину и сам показал место преступления. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.

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