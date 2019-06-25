Появились новые подробности серии отравлений в центре Москвы

В деле Мурата Сабанова, подозреваемого в отравлении газировкой более 20 человек в центре Москвы, появились новые подробности. Журналисты «Комсомольской правды» пообщались с двумя школьницами, которые также пострадали от действий отравителя.
По данным газеты, девушки приехали на Чистые пруды отмечать выпускной. Поздно вечером к ним подошел прилично одетый молодой человек и предложил выпить. Затем девушки пошли с ним во двор и сделали несколько глотков слабоалкогольного напитка. Одна из школьниц заметила плавающий сверху порошок и сказала об этом Сабанову, но тот лишь пожал плечами.
Спустя пять минут девушкам стало плохо. Одна из них вспомнила, что Мурат предложил ей заняться сексом, но после отказа начал ее избивать. Школьниц обнаружили около 10:00 следующего дня на газоне в сквере. Их увидела женщина, которая вышла погулять с собакой. Она и вызвала скорую помощь. Одна из пострадавших провела в коме четыре дня и пережила клиническую смерть. По ее словам, воздействие большой дозы психотропных веществ ощущается до сих пор.
25 июня стало известно о поимке серийного отравителя, которым, по предварительным данным, оказался Мурат Сабанов, 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики. Он проживал в хостеле на Новой Басманной улице. У него нашли аптечные препараты и несколько украденных сумок.
Накануне сообщалось, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер».