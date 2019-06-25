Появились новые подробности серии отравлений в центре Москвы

В деле Мурата Сабанова, подозреваемого в отравлении газировкой более 20 человек в центре Москвы, появились новые подробности. Журналисты «Комсомольской правды» пообщались с двумя школьницами, которые также пострадали от действий отравителя.

По данным газеты, девушки приехали на Чистые пруды отмечать выпускной. Поздно вечером к ним подошел прилично одетый молодой человек и предложил выпить. Затем девушки пошли с ним во двор и сделали несколько глотков слабоалкогольного напитка. Одна из школьниц заметила плавающий сверху порошок и сказала об этом Сабанову, но тот лишь пожал плечами.

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Спустя пять минут девушкам стало плохо. Одна из них вспомнила, что Мурат предложил ей заняться сексом, но после отказа начал ее избивать. Школьниц обнаружили около 10:00 следующего дня на газоне в сквере. Их увидела женщина, которая вышла погулять с собакой. Она и вызвала скорую помощь. Одна из пострадавших провела в коме четыре дня и пережила клиническую смерть. По ее словам, воздействие большой дозы психотропных веществ ощущается до сих пор.

25 июня стало известно о поимке серийного отравителя, которым, по предварительным данным, оказался Мурат Сабанов, 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики. Он проживал в хостеле на Новой Басманной улице. У него нашли аптечные препараты и несколько украденных сумок.

Накануне сообщалось, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер».

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