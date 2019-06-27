Экотехнопарк «Шиес» поможет бороться с незаконными свалками

Инвестор проекта Экотехнопарка «Шиес», компания «Технопарк», сообщает о своей готовности поддержать Архангельскую область в борьбе с незаконными свалками. Об этом инвестор сообщает на своем портале.

В сообщении подчеркивается, что компания «Технопарк» выступает в защиту экологического климата в регионе и готова это подтвердить тем, что поможет ликвидировать незаконные свалки на территории региона.

Жители Архангельской области могут принять в борьбе с незаконными свалками самое непосредственное участие. Для того чтобы сообщить о незаконной свалке и принять реальное участие в защите природы Архангельской области, граждане могут написать письмо на электронную почту tehnopark77msk@gmail.com или воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте Экотехнопарка «Шиес» shies.ru. В сообщении следует указать точный адрес незаконной свалки и, по возможности, приложить фото или видеофайл. Кроме того, на сайте shies.ru будет сформирована актуальная карта свалок.

Новая инициатива компании «Технопарк» призвана помочь региону оптимизировать процессы обращения с твердо коммунальными отходами и ликвидировать большое количество несанкционированных свалок. В дальнейших планах компании — создание и эксплуатация Экотехнопарка «Шиес» в качестве экологичной площадки для эффективного обращения с отходами без вреда для окружающей среды и при строгом соблюдении российского законодательства.

