Пользователей Android атаковали через приложения

Начиная с 2016 года и по сей день хакеры с помощью внедренного в официальные приложения для Android кода шпионят за владельцами смартфонов. Об этом сообщают специалисты «Лаборатории Касперского».

Кампания по кибершпионажу под названием ViceLeaker направлена в первую очередь на пользователей устройств в Израиле и некоторых странах Ближнего Востока. Для получения личных данных юзеров в легитимные приложения внедряется мощное вредоносное ПО.

Благодаря ему злоумышленники могут получить записи звонков, текстовые сообщения, фотографии, видео, данные о местоположении.

По данным экспертов, чаще всего вредоносные приложения распространяются через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Преступники могут распространять вредоносные версии официальных программ через сторонние магазины приложений.

Специалисты посоветовали владельцам Android-устройств загружать приложения только от проверенных разработчиков и из доверенных источников.

Ранее сообщалось, что хакеры научились встраивать вирусы в Android на этапе производства смартфона, до того, как гаджет активируют.

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