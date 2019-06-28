Мэр Нью-Йорка случайно процитировал Че Гевару перед бастующими рабочими

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, выступая перед бастующими рабочими в Майами, процитировал латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару. Об этом политик написал в своем Twitter.

Политик обратился к участникам протеста с фразой «Hasta la victoria, siempre!» (До победы, всегда!), которую революционер написал в одном из своих прощальных писем, покидая Кубу. «Я не знал, что фраза, которую я использовал сегодня в Майами, ассоциируется с Че Геварой, и я не хотел обидеть никого, кто воспринял это так. Я естественно извиняюсь за то, что не знаю этой истории», — написал Де Блазио, добавив, что он лишь хотел воодушевить бастующих.

В мае мэр Нью-Йорка заявил, что намерен принять участие в президентской гонке в США, которые состоятся в ноябре следующего года. Среди основных заявившихся кандидатов — действующий американский лидер Дональд Трамп, политик-демократ Джозеф Байден, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон.

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