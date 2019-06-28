На Украине встревожились из-за интервью Путина

Британское издание Financial Times (FT) опубликовало «очень тревожное интервью» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила украинский вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, в беседе «обо всем» нет никаких упоминаний об агрессии против Украины, о Крыме, о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», о политзаключенных и военнопленных. «Или это новое "нормально" — забыть о неудобной истине, чтобы иметь приятную беседу с диктатором?» — написала она.

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Путин дал большое интервью газете FT преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) в Японии. Он прокомментировал историю с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, оценил риск конфликта между странами, обладающими ядерным оружием, рассказал о российской экономике, которая преодолела сложности, связанные с внутренними и внешними шоками.

Кроме того, российский лидер прокомментировал выход США из ДРСМД и сообщил перевыполнении задач России в Сирии.

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