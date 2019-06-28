«КИНО OKKO» продлит прокат фильма «Мстители: Финал» в формате IMAX

Объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») продлит прокат расширенной версии блокбастера «Мстители: Финал» в формате IMAX до 3 июля. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе объединенной сети. Решение принято по просьбе поклонников кинокартины, подчеркнули в «КИНО OKKO».

«Мы всегда внимательно прислушиваемся к мнению гостей наших кинотеатров. Возвращение на экраны IMAX финальной части "Мстителей" с дополнительными эксклюзивными материалами было очень тепло принято фанатами киновселенной Marvel. Запланированных 4 дня проката оказалось недостаточно для того, чтобы принять всех желающих, и мы договорились с компанией Walt Disney Sony Pictures Releasing о пролонгации проката картины в нашей сети до 3 июля», — отметила директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» Елена Захарова.

Финальная часть блокбастера о Мстителях вернулась в российский прокат с 27 по 30 июня в формате IMAX. Приятным сюрпризом для поклонников франшизы стало то, что новая версия включила в себя дополнительные материалы, которые были показаны широкой публике впервые: обращение режиссеров картины братьев Руссо, ролик в память о Стэне Ли, незавершенную вырезанную сцену из фильма, а также эксклюзивное видео из нового фильма Marvel «Человек-Паук: Вдали от дома», который выйдет в прокат 4 июля.

Гости кинотеатров объединенной сети купившие билеты на повторный прокат «Мстители. Финал» в IMAX получили уникальную возможность стать владельцами эксклюзивных постеров в формате А3. Актуальное расписание на сеансы «Мстители: Финал» в формате IMAX доступно на сайте объединенной киносети.

