«КИНО OKKO» покажет премьеру документального фильма «Аполлон-11» в формате IMAX

Объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») и Арт-объединение «CoolConnections» приглашают зрителей на премьеру одного из самых выдающихся документальных фильмов о космосе в истории кино «Аполлон-11» Тодда Дугласа Миллера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе объединенной сети.

Сенсационная американская картина, которая дает возможность вновь пережить одно из величайших приключений в истории человечества, создана на основе никогда не виденных ранее архивных кадров с 70-миллиметровой пленки и более чем 11 тысяч часов несистематизированных аудиозаписей. «Аполлон-11» введет зрителей в святая святых самой знаменитой миссии НАСА – той, что впервые доставила людей на Луну и превратила имена Нила Армстронга и Базза Олдрина в притчу во языцех. Глазами самих астронавтов, команды Центра управления полетами и миллионов зрителей на Земле можно будет увидеть и вместе с ними пережить час за часом те знаменательные дни 1969 года, когда человечество сделало гигантский скачок в будущее.

«Полет человека на Луну — это самая грандиозная экспедиция в истории человечества. Мы помним, что первое кругосветное плавание экспедиции Магеллана заняло три года: с 1519 по 1522. И спустя 450 лет за те же три года 6 экспедиций "Аполлон" побывали на поверхности Луны, — комментирует новость астроном и старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин. — И моряки Магеллана, и астронавты НАСА доказали своим современникам, что это возможно. Они продвинули рубежи нашей цивилизации еще дальше. Но не будем забывать, что не матросы и капитаны строили корабли для дальнего плавания, и не астронавты создавали космические корабли — их создавали ученые и инженеры той эпохи. И у каждого первопроходца были предшественники: до Магеллана был Колумб, до Армстронга —Гагарин. Поэтому каждая выдающаяся экспедиция — это достижение всего человечества».

Премьерный показ пройдет 27 июня в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» в торгово-развлекательном центре «Океания». Гостям премьеры фильм лично представят руководитель Московского Технического офиса NASA Кевин Меллетт, научный куратор Политехнического музея Алексей Семихатов, астроном и старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин, главный редактор журнала «Популярная механика» Александр Грек и популяризатор космонавтики, блогер и журналист Виталий Егоров. Сбор гостей в 19 часов 30 минут, начало показа в 20 часов. По окончании показа состоится public talk, в рамках которого зрители смогут обсудить фильм с экспертами и гостями премьеры.

Актуальное расписание и билеты доступны на сайте объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»).

